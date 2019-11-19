Трамп заявил, что не знает ключевых свидетелей по делу об его импичменте

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает Александра Виндмана, Уильяма Тейлора и Джорджа Кента, которые давали показания в рамках расследования Конгресса об его импичменте.

Об этом он сказал журналистам во вторник.

"Я не знаю Виндмана. Но даже он сказал, что стенограмма моего разговора с Зеленским была точна. И те, кто откроет и прочтёт эту стенограмму (у меня было два разговора и президент Украины признал, что давления не было) даже не поймут, что не так с этой страной. Я смотрел слушания с Виндманом, но пусть люди сами сделают выводы относительно этого человека. Я его не знаю. Я никогда с ним не встречался и не виделся", - заявил президент США.

"Я никого не знаю из этих людей. Там были какие-то послы. Но я их не знаю. Кент - парень с красивой бабочкой - может я и себе когда-то такую куплю, - но я не знаю кто такой Кент. И кто такой Тейлор. Все, что они говорят, что они слышали о разговоре от другого, кто также слышал о разговоре, который вёл президент. Все, что происходит, - это позор", - сказал Трамп.

Напомним, что Виндман во время закрытых слушаниях рассказал о важных пропусках в расшифровке разговора Трампа и Зеленского.

Тейлор говорил, что предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену.