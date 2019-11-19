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Американский чиновник: я просил Зеленского не вмешиваться в политику США

"У нас есть практика: просить страны не вмешиваться в политику США, что я и сделал".

Американский чиновник: я просил Зеленского не вмешиваться в политику США
Фото: EPA/UPG

Сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман рассказал, что во время инаугурации Зеленского 20 мая он просил президента Украины не вмешиваться во внутреннюю политику США.

Об этом американский чиновник, который является ведущим специалистом по Украине, заявил во время открытых слушаний в Конгрессе по делу об импичменте Трампа.

"В ходе двухсторонней встречи вся наша делегация встречалась с Зеленским и с его командой. Я ему два совета дал: первый - осторожно себя вести во всем том, что касается России, которая желает спровоцировать Украину, второй - не вмешиваться во внутреннюю политику Соединенных Штатов. В марте и в апреле мне стало ясно, что некоторые негосударственные деятели продвигали идею относительно проведения расследования относительно вмешательства Украины в выборы США в 2016 году. У нас есть такая практика: просить страны не вмешиваться в политику США, что я, собственно, и сделал во время разговора с Зеленским", - сказал Виндман.

В то же время Виндман отметил, что требование Белого дома к офису Зеленского проводить расследования, связанные с Джо Байденом и с вмешательством в американские выборы, противоречат политике Соединенных Штатов.

"Я полагаю, что президент США не должен был требовать проведения расследований в отношении его политических оппонентов у иностранного государства на основании каких-то смутных представлений о целях этого разбирательства. И я думал, что это подорвёт нашу политику в отношении Украины, нашу национальную безопасность и продвинуло бы стратегические цели России в регионе", - сказал чиновник.

Виндман также добавил, что "когда президент Трамп попросил Зеленского об услуге провести расследование, подразумевалось, что украинский президент должен это сделать".

Чиновник в ходе выступления также сказал, что тезис об украинском вмешательстве в выборы президента США 2016 года продвигал президент России Владимир Путин.

Напомним, что Александр Виндман - уроженец Киева, его с братьями в детстве увез в США отец.

Виндман был первым свидетелем Конгресса, который слышал ставший скандальным телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Содержание переговоров настолько возмутило офицера, что он дважды обратился с официальной жалобой к главному юридическому консультанту Джону Эйзенбергу. После этого, нарушив запрет, введенный Белым домом для действующих сотрудников адмистрации, Виндман согласился выступить на закрытом заседании трех комитетов конгресса в рамках слушаний об имичменте президента США.

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