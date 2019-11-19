Ляшко: 6-7 ноября у Геруса повреждений не было, а 8 ноября вдруг появились

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о фальсифкации уголовного дела против него.

"Никакой драки не было, никаких телесных повреждений не было... Когда-то классики писали, как закалялась сталь, а я вам покажу, как фальсифицируют дела против оппозиционных лидеров", - заявил он на заседании суда в Борисполе по избранию ему меры пресечения.

Ляшко напомнил, что 6 ноября Герус после драки написал пост в фейсбуке, где заявил, что "все нормально, пострадала только рубашка". То же самое Герус заявил 7 ноября во время допроса как свидетеля.

"В ходе указанного конфликта никаких негативных последствий я не получил. Физического, морального и материального ущерба не получил, потерпевшим себя не считаю. В ходе конфликта принадлежащая мне одежда существенно повреждена не была. Поскольку телесные повреждения мне нанесены не были, отказываюсь от прохождения судебно-медицинской экспертизы", - процитировал Ляшко протокол.

"6 ноября он пишет, что повреждений никаких нет. 7 ноября во время допроса он говорит, что повреждений никаких нет. А 8 ноября вдруг повреждения появляются. И появляется новый протокол допроса Геруса в статусе потерпевшего", - заявил Ляшко.

В ходе этого допроса Герус заявил, что накануне "заметил на левой руке синяк и потертости на коже".

Напомним, Ляшко и Герус подрались 6 ноября в аэропорту "Борисполь" из-за поправки, позволившей начать импорт электроэнергии из России. На следующий день полиция открыла дело в отношении Ляшко по ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

18 ноября Ляшко вручили за это подозрение по ст.346 Уголовного кодекса - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.