Украина не скоро сможет имплементировать "формулу Штайнмайера" , - посол Германии

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что так называемая формула Штайнмайера сможет быть имплементирована только тогда, когда стороны конфликта на востоке Украины создадут условия для проведения местных выборов. А это, по ее мнению, произойдет нескоро, сообщила госпожа посол в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я хочу подчеркнуть, что эта формула может состояться только тогда, когда мы дойдем до процесса организации выборов - когда будут все для этого условия. Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать", - заявила она.

Анка Фельдгузен также высказала убеждение, что негативный отклик общества на согласование "формулы" связан с тем, что люди были плохо проинформированы об обстоятельствах ее возникновения.

"Она была предложена где-то три года назад Франк-Вальтером Штайнмайером [ныне президент, а тогда - министр иностранных дел ФРГ], когда не было никакого прогресса в переговорах. В Минских договоренностях есть много пунктов, как амнистия, выборы или закон об особом статусе, а "формула Штайнмайера" была попыткой предложить сделать меньшие шаги, то есть определить, что должно произойти в первую очередь, а что во вторую", - пояснила она.

Госпожа посол подчеркнула, что "формула Штайнмайера" никогда не имела цели изменить порядок Минских договоренностей.

Напомним, 1 октября 2019 украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе подписала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Ее суть заключается в особом статусе для Донбасса, который вступит в силу после проведения там честных демократических местных выборов. Россия при этом должна вывести своих солдат и технику с Донбасса.

Первая информация о подписании появилась в российских СМИ. Вечером 1 октября президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу, в котором заявил, что "формула" - это временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Известен также в обществе, как закон об особом статусе Донбасса. Начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно конституции и законодательству Украины. А также после публикаций отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов", - пояснил Зеленский.