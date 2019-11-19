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Зеленский назвал темы саммита "нормандской четверки"

Президент рассчитывает на четкие сроки деоккупации и обмена пленными.

Зеленский назвал темы саммита "нормандской четверки"
Фото: 5 канал

Президент Владимир Зеленский перечислил темы переговоров, которые он намерен поднимать на саммите "нормандской четверки" 9 декабря.

На брифинге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом Зеленский сказал, что он рассчитывает на конкретные результаты встречи в Париже.

"То есть я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с каким-то более-менее четкими сроками. Я буду поднимать этот вопрос", - сказал Зеленский.

Вторая тема - это возвращение пленных. "Мы хотим всех наших людей вернуть домой, к родителям. Я тоже хочу говорить - когда. Если всех, то когда?" - сказал президент Украины.

Он также подтвердил, что Украина намерена начать дискуссию о проведении местных выборов на Донбассе. "Мы должны говорить о возможности, когда там не будет никаких вооруженных формирований, проведения местных выборах. Начало этого разговора мы должны сделать", - сказал Зеленский.

Напомним, что последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность решил, что должен встретиться с Владимиром Путиным ради мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября в Париже, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

После долгих переговоров стороны договорились о встрече 9 декабря.

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