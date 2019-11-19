Зеленский: Тимошенко просила "сладкие" должности в обмен на лояльность

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приносила список "своих людей" для назначения их на "сладкие" должности, взамен же обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа".

Об этом президент написал в фейсбуке.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе. Вчера посмотрел "Свободу слова» на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые «принесут инвестиции». Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Так, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - написал Зеленский.

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького»", - добавил президент.

Напомним, 13 ноября, после принятия в первом чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли, Тимошенко заявила о переходе в оппозицию к президенту. Она также заявила, что намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение о статье 13 Конституции.

Во фракцию "Слуги народа" входит 252 нардепа при 226 необходимых для большинства, поэтому в создании коалиции после выборов не было необходимости.