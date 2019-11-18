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The New York Times начала правильно писать название столицы Украины

Издание начало писать Kyiv вместо Kiev.

Американское издание The New York Times решило изменить написание столицы Украины на английском языке с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщил научный сотрудник Atlantic Council и издатель Business Ukraine/Lviv Today Питер Дикинсон.

"The New York Times только что объявила, что вступает в клуб #KyivNotKiev и официально принимает украиноязычное написание «Киев» для столицы Украины. С такими как BBC, Associated Press, Washington Post, Wall Street Journal и Guardian, которые уже "на борту", похоже, что именно эта битва в борьбе Украины за независимую международную идентичность теперь действительно выиграна", - написал Дикинсон в фейсбуке.

Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

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