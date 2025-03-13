У Кличка звинуватили голову КМВА Ткаченка в затягуванні підписання критично важливих розпоряджень

"Розпорядження тижнями лежать без розгляду, а потім повертаються непідписані без конкретних зауважень або з формальними відписками".

У КМДА заявили, що близько 150 розпоряджень залишаються непідписаними начальником КМВА Тимуром Ткаченком, і їх кількість збільшується.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що розпорядження тижнями лежать без розгляду у військовій адміністрації, а потім повертаються непідписані без конкретних зауважень або з формальними відписками.

"Найбільшу загрозу становить неухвалення рішень, що стосуються визначення підприємств критично важливими. Наразі йдеться про 74 підприємства. Враховуючи стислі терміни в необхідності врегулювати питання, це може призвести до втрати високопрофесійних спеціалістів. Та, як наслідок, до колапсу в забезпеченні життєдіяльності міста", - наголосили в КМДА.

У мерії також заявили, що неприйняття рішень щодо розподілу державної субвенції для "Нової української школи" створило перешкоди для навчального процесу.

"Не меншу стурбованість викликає і фактичне блокування продовження дії ліцензій для навчальних закладів. Крім того, це порушує Закон України «Про ліцензування господарської діяльності». Така ж ситуація виникає в безпековій, комунальній, культурній та інших сферах життєдіяльності міста. Неприйняття цих рішень призводить невиконання військовою адміністрацією визначених законом повноважень у сферах оборони, цивільного захисту та захисту критичної інфраструктури столиці", - йдеться в повідомленні.

Із повним переліком проєктів розпоряджень, що перебувають на погодженні КМВА, можна ознайомитися за посиланням, окрім розпоряджень, назви яких не підлягають публікації у зв'язку з режимом доступу.

КМВА і КМДА