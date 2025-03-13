У Кличка звинуватили голову КМВА Ткаченка в затягуванні підписання критично важливих розпоряджень

У КМДА заявили, що близько 150 розпоряджень залишаються непідписаними начальником КМВА Тимуром Ткаченком, і їх кількість збільшується.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що розпорядження тижнями лежать без розгляду у військовій адміністрації, а потім повертаються непідписані без конкретних зауважень або з формальними відписками.
"Найбільшу загрозу становить неухвалення рішень, що стосуються визначення підприємств критично важливими. Наразі йдеться про 74 підприємства. Враховуючи стислі терміни в необхідності врегулювати питання, це може призвести до втрати високопрофесійних спеціалістів. Та, як наслідок, до колапсу в забезпеченні життєдіяльності міста", - наголосили в КМДА.
У мерії також заявили, що неприйняття рішень щодо розподілу державної субвенції для "Нової української школи" створило перешкоди для навчального процесу.
"Не меншу стурбованість викликає і фактичне блокування продовження дії ліцензій для навчальних закладів. Крім того, це порушує Закон України «Про ліцензування господарської діяльності». Така ж ситуація виникає в безпековій, комунальній, культурній та інших сферах життєдіяльності міста. Неприйняття цих рішень призводить невиконання військовою адміністрацією визначених законом повноважень у сферах оборони, цивільного захисту та захисту критичної інфраструктури столиці", - йдеться в повідомленні.
Із повним переліком проєктів розпоряджень, що перебувають на погодженні КМВА, можна ознайомитися за посиланням, окрім розпоряджень, назви яких не підлягають публікації у зв'язку з режимом доступу.
Тимур Ткаченко про укриття в Києві, транспорт під час тривог, фортифікації навколо міста і конфлікт з Кличком
КМВА і КМДА
- Як відомо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА). Спершу її очолював Микола Жирнов, а потім – Сергій Попко. Обидва очільники мали звання генералів.
- У грудні 2024 року президент звільнив Попка та призначив новим головою військової адміністрації Тимура Ткаченка – цивільну людину. Ткаченко з вересня був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 – заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. З 2021 року він очолював департамент благоустрою КМДА.
- Після призначення Ткаченко ініціював перегляд заборони на рух громадського транспорту під час повітряних тривог. На необхідності заборони раніше наполягав мер Кличко. Він після ініціативи Ткаченка повторно виступив проти скасування.
- Окрім питання руху транспорту, Ткаченко заявляв про перевірку маршруток, а також про питання вивезення з вулиць міста пошкоджених обстрілами росіян автомобілів.
- Конфлікт між столичною і центральною владами був і раніше, коли намагалися ухвалити законопроєкт про Київ, що в редакції, на якій наполягала чинна влада, суттєво обмежив би повноваження Віталія Кличка та його наступників.
- В кінці січня 2025 року Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив Ткаченка в спробі узурпації влади. Той у відповідь назвав заяву мера Києва "дивною".