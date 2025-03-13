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Умєров і його колеги з країн Північної Європи обговорили механізми спільного інвестування в «оборонку»

"Об’єднавши виробничі можливості, інновації та фінансові ресурси, зможемо виготовляти військову техніку та озброєння у необхідних обсягах", - наголосив міністр.

Умєров і його колеги з країн Північної Європи обговорили механізми спільного інвестування в «оборонку»
Рустем Умєров на зустрічі з колегами по NORDEFCO
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у засіданні NORDEFCO+Україна – форматі співпраці зі скандинавськими партнерами.

За словами Умєрова, міністри обговорили конкретні механізми підтримки, які допоможуть забезпечити критичні оборонні потреби України.

«Обговорили механізми спільного інвестування. Об’єднавши виробничі можливості, інновації та фінансові ресурси, зможемо виготовляти військову техніку та озброєння у необхідних обсягах», - додав глава українського Міноборони.

Також Умєров провів окрему зустріч із міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком.

Гоорили про подальшу участь Норвегії у Коаліціях спроможностей, зокрема, у морській коаліції та коаліції ППО. Також розглянули перспективи індустріальної співпраці для розвитку оборонного виробництва.

«Окремо зосередили увагу на оснащенні та підготовці бригади ЗСУ за підтримки Скандинавських та Балтійських країн», - додав Умєров.

  • До складу Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) входять Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Загальною метою NORDEFCO є зміцнення національної оборони учасників, вивчення загальної синергії та сприяння ефективним спільним рішенням.
  • Основна мета та завдання Північного оборонного співробітництва полягає у зміцненні національної оборони країн-учасниць, вивченні спільних синергетичних ефектів та сприянні ефективним спільним рішенням.
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