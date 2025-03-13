​Путін заявив, що згоден на перемир'я і почав висувати умови для України: не проводити мобілізацію і не отримувати зброю

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, однак висунув умови.
Про це він сказав на спільній пресконференції з Олександром Лукашенком, передає російська служба ВВС.
"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але ця пропозиція має бути такою, яка б призвела до довгострокового миру і усунула першопричини війни", - сказав Путін.
При цьому він розпочав свій монолог зі слів подяки президенту США Дональду Трампу. Путін зазначив, що Трамп - "не єдиний зі світових лідерів, хто приділяє увагу конфлікту в Україні" та перерахував лідерів п'яти країн БРІКС.
Також Путін сказав, що Росія "в принципі підтримує припинення вогню на 30 діб, але є нюанси". Одним із таких нюансів він назвав "становище" української армії в Курській області, яке він описав як "оточення". Путін наголосив, що є ще безліч інших нюансів, і їх потрібно детально обговорювати зі США.
Водночас Путін заявив, що хоче, аби під час перемир'я Україна не проводила мобілізацію і не отримувала зброю від партнерів. Це нібито має призвести до довгострокового миру.
- 11 березня повідомлялося, що Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь на 30 днів за умови, що режиму тиші дотримуватиметься і Росія. Президент США Трамп оголосив, що американці поговорять із Путіним «сьогодні або завтра». Він сподівається, що Росія також погодиться на перемир’я. Докладніше читайте у редакційній колонці LB.ua "Не опинитися в чиємусь меню".
- Джерела видання Reuters повідомили, що Росія вже передала США список вимог для припинення війни проти України. Вони зазначили, що ці вимоги схожі на ті, які Росія вже висувала раніше Україні, США та НАТО.