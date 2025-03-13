​Путін заявив, що згоден на перемир'я і почав висувати умови для України: не проводити мобілізацію і не отримувати зброю

Президент РФ вважає, що це має "призвести до довгострокового миру і усунути першопричини війни"

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, однак висунув умови.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Олександром Лукашенком, передає російська служба ВВС.

"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але ця пропозиція має бути такою, яка б призвела до довгострокового миру і усунула першопричини війни", - сказав Путін.

При цьому він розпочав свій монолог зі слів подяки президенту США Дональду Трампу. Путін зазначив, що Трамп - "не єдиний зі світових лідерів, хто приділяє увагу конфлікту в Україні" та перерахував лідерів п'яти країн БРІКС.

Також Путін сказав, що Росія "в принципі підтримує припинення вогню на 30 діб, але є нюанси". Одним із таких нюансів він назвав "становище" української армії в Курській області, яке він описав як "оточення". Путін наголосив, що є ще безліч інших нюансів, і їх потрібно детально обговорювати зі США.

Водночас Путін заявив, що хоче, аби під час перемир'я Україна не проводила мобілізацію і не отримувала зброю від партнерів. Це нібито має призвести до довгострокового миру.