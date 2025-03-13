Водій не мав необхідного дозволу на його ввезення, тому тварину вилучили.

Прикордонники з пункту пропуску Кросценко у Польщі запобігли контрабанді крокодила, який знаходиться під загрозою зникнення.

Про це повідомили польські прикордонники.

12 березня 46-річний громадянин України проходив на контроль на в’їзд до Польщі. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перевозив у багажнику крокодила. Як виявилося, це був охоронюваний вид – карликовий крокодил.

Водій не мав необхідного дозволу на його ввезення, тому крокодила вилучили.

Польські прикордонники нагадали, що незаконне перевезення через кордон видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення, є злочином, який карається позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.