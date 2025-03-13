Прикордонники з пункту пропуску Кросценко у Польщі запобігли контрабанді крокодила, який знаходиться під загрозою зникнення.
Про це повідомили польські прикордонники.
12 березня 46-річний громадянин України проходив на контроль на в’їзд до Польщі. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перевозив у багажнику крокодила. Як виявилося, це був охоронюваний вид – карликовий крокодил.
Водій не мав необхідного дозволу на його ввезення, тому крокодила вилучили.
Польські прикордонники нагадали, що незаконне перевезення через кордон видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення, є злочином, який карається позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.
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