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Українець намагався вивезти до Польщі крокодила в багажнику

Водій не мав необхідного дозволу на його ввезення, тому тварину вилучили.

Українець намагався вивезти до Польщі крокодила в багажнику
крокодил
Фото: strazgraniczna.pl

Прикордонники з пункту пропуску Кросценко у Польщі запобігли контрабанді крокодила, який знаходиться під загрозою зникнення. 

Про це повідомили польські прикордонники.

12 березня 46-річний громадянин України проходив на контроль на в’їзд до Польщі. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перевозив у багажнику крокодила. Як виявилося, це був охоронюваний вид – карликовий крокодил. 

Водій не мав необхідного дозволу на його ввезення, тому крокодила вилучили.

Польські прикордонники нагадали, що незаконне перевезення через кордон видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення, є злочином, який карається позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.

  • Раніше з України до Непалу під виглядом собак намагались вивезти трьох вовків. Підозри у митників виникли через те, що "собаки" не скулили, а вили, а зовні не дуже нагадували лайок. Для ідентифікації тварин викликали фахівців.
  • Співробітники Львівської митниці також знаходили в автомобілі холодильник, у якому в коробці і шести мішках було 13 живих змій. Водій розповів, що його попросили перевезти холодильник, а про змій він нічого не знав.
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