Водитель рассказал, что его попросили перевезти холодильник, а о змеях он ничего не знал.

Сотрудники Львовской таможни конфисковали холодильник с 13 живыми питонами, которых пытались перевезти через границу.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни в фейсбуке.

"Сегодня в пункт пропуска «Краковец - Корчева» из Польши на автомобиле «Mercedes-Sprinter» прибыл 27-летний житель Черновицкой области. Формой прохождения таможенного контроля он выбрал полосу «зеленый коридор». Однако, во время таможенного контроля микроавтобуса в багажном отделении таможенники увидели холодильник, в котором в коробке и шести мешках находилось 13 живых змей", - говорится в сообщении.

Водитель рассказал, что его попросили перевезти холодильник, а о змеях он ничего не знал.

Учитывая опасный способ перевозки, некоторые пресмыкающиеся находились в критическом состоянии. Их изъяли и передали на хранение в зоопарк.

В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ст.471 Таможенного кодекса. Дело направят в суд.

Напомним, ранее украинец пытался пронести в Беларусь 150 попугаев.