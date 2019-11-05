Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Как смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Новости компанийКак смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
За завісою Кабміну
За завісою Кабміну
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница
Певица Maruv получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
"Клоунократії" потрібна альтернатива
"Клоунократії" потрібна альтернатива
ГлавнаяОбществоПроисшествия

ГБР подозревает руководство "Вектор Банка" в присвоении 28 миллионов гривен

Чиновники давали кредиты субъектам хозяйственной деятельности, имеющим признаки фиктивности.

ГБР подозревает руководство "Вектор Банка" в присвоении 28 миллионов гривен
Фото: Facebook/Вектор Банк

Вчера ГБР предъявило подозрение экс-главе правления ОАО "Вектор Банк" и нескольким бывшим руководителям структурных подразделений банка, а сегодня - экс-руководителю одного из департаментов учреждения в присвоении более чем 28 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместительница директора ГБР Ольга Варченко у себя на фейсбуке.

"Должностные лица банка по предварительной версии следствия присвоили и незаконно вывели из финучреждения более 28 миллионов гривен", - отметила Варченко.

Как предварительно установило следствие, начиная с 2015 года, должностные лица "Вектор Банка" выводили деньги из банка, применяя схему, суть которой заключалась в осуществлении заведомо убыточных финансовых операций. Чиновники давали кредиты подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности, имеющим признаки фиктивности.

Далее через заключение фиктивных договоров покупки-продажи ценных бумаг, полученные от «Вектор Банка» средства были перечислены на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности и в дальнейшем распределены между участниками схемы.

Уголовное производство осуществляется по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 367(служебная халатность) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Санкция статьи ст. 191 ч. 5, которая инкриминируется топ-менеджерам ОАО "Вектор Банк", предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

"Сейчас продолжаются следственные и розыскные действия, главная цель которых - установить все обстоятельства совершенного преступления, привлечь виновных к ответственности и обеспечить возмещение нанесенного ущерба", - добавила Варченко.

Напомним, "Вектор Банк" был зарегистрирован 31 января 2014 года. 2 марта 2017 года правление Нацбанка признало неплатежеспособным "Вектор Банк". У банка возникли проблемы с ликвидностью и при этом он подал недостоверную статитическую отчетность.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также