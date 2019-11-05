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Киевское метро работает в привычном режиме (обновлено)

Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Киевское метро работает в привычном режиме (обновлено)
Фото: metro.kiev.ua

Утром 5 ноября в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании пришлось закрыть две центральные станции метро - "Майдан Независимости" и "Палац спорта".

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Они являются пересадочными узлами на другие ветки метро, поэтому их закрытие сопряжено с большими неудобствами для пассажиров.

Сообщение о закрытии станций появилось около 9:25.

Обновление. Корреспондент LB.ua сообщил, что станцию "Палац спорта" уже открыли.

Как сообщается в твиттере "Киевского метрополитена", станцию "Майдан Независимости" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено и открыто для пассажиров. На станции "Дворец спорта" продолжается проверка.

Обновление 11:30. Метрополитен сообщил, что метро работает в привычном режиме. Станции проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Это второй подобный случай за последние дни. 1 ноября аноним "минировал" станции "Хрещатик" и "Театральная". Из-за этого образовалось скопление людей на станции "Арсенальная", поэтому ее тоже закрывали на вход. 

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