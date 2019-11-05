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Facebook показал новый логотип корпорации

Логотипы самой корпорации и социальной сети Facebook будут разными.

Facebook показал новый логотип корпорации
Фото: newsroom.fb.com

Корпорация Facebook представила новый логотип, чтобы пользователи могли отличать саму соцсеть от программ, которыми владеет компания.

Об этом говорится в блоге Facebook.

Новый логотип сделан с использованием больших букв и представлен в нескольких цветах.

"Люди должны знать, какие компании производят продукцию, которой они пользуются. Наши основные программы: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra", - говорится в сообщении Facebook.

В корпорации отметили, что в ближайшее время начнут использовать новый логотип во всех программах, которыми владеют, и на официальном сайте.

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