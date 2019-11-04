Разведение войск в Петровском должно начаться 8 ноября

Разведение войск на третьем участке Петровское-Богдановка должно начаться 8 ноября, если не будет нарушений режима тишины в течение недели. Об этом на брифинге сообщил командующий ООС Владимир Кравченко, предает "Укринформ".

"Мы уже предоставили письмо в ОБСЕ, 7 (ноября) - приступаем, 8 (ноября) - фактически разводимся, если не будет нарушения режима тишины", - сказал он.

В то же время Кравченко назвал провокацией заявления оккупационных войск и сигнальные ракеты, которые были выпущены в Петровском, якобы как символ начала процесса отвода войск.

Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский подчеркнул, что разведение войск состоится исключительно после соблюдения 7 дней тишины с момента последнего обстрела.

"Поскольку крайние обстрелы были и 29, и 30 числа, что было подтверждено в отчете СММ ОБСЕ за 31 октября, поэтому, начиная с 30 числа, по завершению 7 дней - это будет 6 ноября ... 7 числа проходит верификация прекращения огня в течение 7 дней и сообщение СММ ОБСЕ, и с 12.00 8 ноября Вооруженные силы при соблюдении прекращения огня смогут практически начать мероприятия разведения сил и средств на этом участке разведения", - заявил Борщевский.

Он также напомнил, что на сегодня полностью завершены мероприятия по разведению сил и средств на участке разведения №1 в Станице Луганской, продолжается выполнение второго этапа разведения сил и средств на участке в Золотом, а также выполняется комплекс мероприятий по стабилизации режима прекращения огня на участке "Петровское-Богдановка".

Напомним, на этом же брифинге Кравченко заверил, что после разведения сил и средств на третьем оговоренном участке на линии разграничения в районе Богдановки и Петровского не будет угрозы населенным пунктам.

Ранее Зеленский сообщал, что разведение должно было начаться 4 ноября.