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В Киеве на Банковой проходит акция "Год без Кати"

Почтить память активистки Екатерины Гандзюк пришло около 300 человек.

Сегодня, 4 ноября в Киеве у здания Офиса президента проходит акция "Год без Кати", посвященная годовщине смерти активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На данный момент под Офисом президента около 300 человек. Схожие акции проходят и других разных городах Украины и мира. 

 

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Отец Екатерины Гандзюк
Фото: Александр Рудоманов
Отец Екатерины Гандзюк
 

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин
Фото: Александр Рудоманов

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.

3 октября ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк.

Польская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людей.

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