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Отец Екатерины Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати"

4 ноября акции памяти убитой активистки пройдут по всей Украине.

Отец Екатерины Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати"
Виктор Гандзюк
Фото: Гордон

Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, пригласил президента Владимира Зеленского посетить акцию "Год без Кати", которая состоится 4 октября у здания Офиса президента.

Об этом Виктор Гандзюк сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Приходите, господин Президент, почтите вместе с нами память моей дочери", - написал он.

В опубликованном видеообращении Виктор Гандзюк отметил, что спустя год после смерти его дочери "ни один из организаторов и заказчиков жестокого и циничного убийства не был наказан. Не наказаны и те, кто покрывал преступление".

"В день смерти Кати в 19:00 по всей Украине и миру пройдет акция. Приходите, я буду ждать вас на акции возле Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами", - сказал Виктор Гандзюк.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Заказчики покушения до сих пор официально не установлены.

Польская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людей.

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