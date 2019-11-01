Суд по Дубневичу перенесли на 2 ноября

Высший антикоррупционный суд продолжит избирать меру пресечения депутату Ярославу Дубневичу завтра, 2 ноября.

Об этом заявила судья Екатерина Широкая.

"Объявляется перерыв до завтра, до 11:30", - сказала она.

После заседания Дубневич заявил, что его дело политически ангажировано и он не считает себя виновным.

"У меня чувство, что следственный судья обратит внимание на то, что целый ряд доказательств, на которые ссылается прокуратура, не соответствует действительности, и примет взвешенное и законное решение", - сказал депутат.

Он рассчитывает, что суд отпустит его на поруки.

Ранее сообщалось, что обвинение просит арестовать Дубневича с залогом в размере 93 млн 196 тыс. гривен. При этом девять народных депутатов из группы "За будущее" готовы взять его на поруки.

Напомним, 31 октября Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. За снятие неприкосновенности проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226, за задержание - 241 депутат, за арест - 229. Все три решения поддержали депутаты фракций "Слуги народа" и "Голос". При этом "СН" дали всего 208 голосов. Фракции "ЕС" и "Батькивщина" голосовали только за снятие неприкосновенности. Отказались снимать неприкосновенность и позволять арест Дубневича депутаты фракций "За будущее" и ОПЗЖ.

Дубневичу инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.