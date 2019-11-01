Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
Директор лесхоза в Харьковской области, которого Зеленский приглашал в ОП, задержан на взятке, - нардеп
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками
Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Яременко не исключат из фракции из-за секс-скандала
Хорошковский стал консультантом Таможенной службы
Хорошковский стал консультантом Таможенной службы
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
ГлавнаяПолитика

Суд по Дубневичу перенесли на 2 ноября

Объявлен перерыв до 11:30 субботы.

Суд по Дубневичу перенесли на 2 ноября
Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционный суд продолжит избирать меру пресечения депутату Ярославу Дубневичу завтра, 2 ноября.

Об этом заявила судья Екатерина Широкая.

"Объявляется перерыв до завтра, до 11:30", - сказала она.

После заседания Дубневич заявил, что его дело политически ангажировано и он не считает себя виновным.

"У меня чувство, что следственный судья обратит внимание на то, что целый ряд доказательств, на которые ссылается прокуратура, не соответствует действительности, и примет взвешенное и законное решение", - сказал депутат.

Он рассчитывает, что суд отпустит его на поруки.

Ранее сообщалось, что обвинение просит арестовать Дубневича с залогом в размере 93 млн 196 тыс. гривен. При этом девять народных депутатов из группы "За будущее" готовы взять его на поруки.

Напомним, 31 октября Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. За снятие неприкосновенности проголосовали 332 депутата при минимально необходимых 226, за  задержание - 241 депутат, за арест - 229. Все три решения поддержали депутаты фракций "Слуги народа" и "Голос". При этом "СН" дали всего 208 голосов. Фракции "ЕС" и "Батькивщина" голосовали только за снятие неприкосновенности. Отказались снимать неприкосновенность и позволять арест Дубневича депутаты фракций "За будущее" и ОПЗЖ.

Дубневичу инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также