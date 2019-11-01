​Кличко написал заявление в Нацполицию из-за "самоуправства" Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко просит Национальную полицию открыть уголовное производство в отношении "самоуправства" главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно заявлению, Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился в Кабинет министров с письмом о его увольнении с должности главы Киевской городской госадминистрации, поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к его должностным обязанностям - как главы ОП .

"С учетом того, что руководитель Офиса президента Украины не наделен полномочиями инициировать увольнение главы КГГА, но при этом совершил действия, направленные на устранение Кличко В. В. с должности председателя КГГА, что свидетельствует об осуществлении Богданом А. И. самовольного и вопреки установленного порядка совершение действий по освобождению Кличко В.В. от занимаемой должности", - отмечает в своем заявлении Кличко.

Он просит правоохранителей внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование "незаконных действий" Богдана.

"Считаю, что учитывая указанные обстоятельства данное заявление содержит достаточно фактов в подтверждение того, что в действиях Руководителя офиса президента А. Богдана содержится состав уголовного преступления, предусмотренный статьей 356 УК Украины («самоуправство»- ред.)", - говорится в документе.

Богдан пока не отреагировал на обращение Кличко.

Напомним, в начале июля глава Офиса президента Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА.

3 октября Рада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА. Сейчас обе должности занимает Виталий Кличко.

Президент Зеленский подтвердил намерение уволить главу КГГА, но при этом он пообещал, что Кличко узнает об этом первым.

Сейчас реальную исполнительную власть в Киеве имеет глава КГГА, которого назначает президент, тогда как избираемый мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что КГГА параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем. Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью венских соглашений между Порошенко и Кличко.