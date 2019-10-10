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Зеленский о Кличко: "Почему не уволил? Просто еще не уволил. Думаю"

Президент пообещал предупредить Кличко перед увольнением.

Зеленский о Кличко: "Почему не уволил? Просто еще не уволил. Думаю"
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский подтвердил намерение уволить главу Киевской горадминистрации Виталия Кличко. При этом он пообещал, что Кличко узнает об этом первым.

"Почему я его не уволил? Просто еще не уволил. Думаю... Я обязательно будут общаться с мэром Кличко перед тем, как его уволить", - сказал он.

Президент добавил, что он с Кличко разошлись во мнениях по поводу совмещения должностей мэра столицы и главы Киевской администрации.

"Я не вижу конфликта в этом вопросе. У него одно мнение, у меня другое. В некоторых столицах это объединено, в некоторых - разделено. Я думаю, что нужно разделить эти функции", - сказал он.

Напомним, Верховная Рада на прошлой неделе приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА. Сейчас обе должности занимает Виталий Кличко.

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