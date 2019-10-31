В полиции заверили, что большинство ветеранов уехали из Золотого

Сейчас там осталось десять безоружных волонтеров-ветеранов.

Большая часть из ветеранов, которые находились в Золотом, уехали оттуда, остались только десять человек.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, передает hromadske.

По его словам, сейчас в населенном пункте осталось десять волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они занимаются волонтерским делом", - рассказал Троян.

Он добавил, что на протяжении последних двух дней "пошагово военные выполняют свои задачи, а Нацполиция - свои". Также в Золотом находится взвод Нацгвардии, который вместе с полицией охраняет общественный порядок.

Заместитель главы Нацполиции отметил, что внештатных ситуаций не было.

Напомним, 25-26 октября президент Владимир Зеленский находился с визитом в Луганской области. Будучи в Золотом, он узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные люди - представители "Национального корпуса", которые выступают против разведения сил в этом месте.

Зеленский попросил их вывезти оружие из населенного пункта, и на следующий день полиция заверила, что это было сделано.

Утром 28 октября к бойцам в Золотое приехала полиция. Замглавы НПУ Вадим Троян объяснил приезд правоохранителей "обычной проверкой" и заверил, что представителей "Нацкорпуса" не будут выгонять из Золотого.

Напомним, утром 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом.

В тот же день глава МВД Арсен Аваков подтвердил, что в Золотом находятся добровольцы-ветераны. Как того требовал закон, после введения "желтой зоны" они сдали оружие, поэтому их действия абсолютно законны.