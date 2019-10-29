"Они сдали оружие и могут находиться там абсолютно легально".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что находящиеся в Золотом ветераны-добровольцы не осуществляли никаких действий, нарушающих закон.

Об этом он заявил во вторник в Мариуполе перед началом инвестиционного форума "RE:think. Invest in Ukraine", передает LB.ua.

"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал", - сказал Аваков.

Он также отметил, что остерегается провокаций, но "есть определенный порядок вещей, который не будет нарушать настоящий патриот Украины".

"Есть определенны порядок вещей, который не будет нарушать настоящий патриот Украины и Билецкий (лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, - ред) в том числе... Порядок вещей такой: эта территория объявлена "желтой зоной" и там не могут находиться люди с оружием. Эти патриоты, которые там находятся, выполнили требования и вывезли оружие", - подчеркнул глава МВД.

"Они стоят там не просто с оружием, а с собственным легальным охотничьим оружием. Стояли! Не нарушая ничего, так как там не было объявлено "желтой зоны". Сейчас там объявлена "желтая зона" и было требование сдать оружие. Они его сдали и, как граждане Украины, могут находиться там абсолютно легально", - добавил Аваков.

Напомним, 25-26 октября президент Владимир Зеленский находился с визитом в Луганской области. Будучи в Золотом, он узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные люди - представители "Национального корпуса", которые выступают против разведения сил в этом месте.

Зеленский попросил их вывезти оружие из населенного пункта, и на следующий день полиция заверила, что это было сделано.

Утром 28 октября к бойцам в Золотое приехала полиция. Замглавы НПУ Вадим Троян объяснил приезд правоохранителей "обычной проверкой" и заверил, что представителей "Нацкорпуса" не будут выгонять из Золотого.