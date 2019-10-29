Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Выбор чистой совести
Выбор чистой совести
ГлавнаяПолитика

Аваков: ветераны-добровольцы в Золотом находились законно

"Они сдали оружие и могут находиться там абсолютно легально".

Аваков: ветераны-добровольцы в Золотом находились законно
Фото: Макс Левин

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что находящиеся в Золотом ветераны-добровольцы не осуществляли никаких действий, нарушающих закон.

Об этом он заявил во вторник в Мариуполе перед началом инвестиционного форума "RE:think. Invest in Ukraine", передает LB.ua.

"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал", - сказал Аваков.

Он также отметил, что остерегается провокаций, но "есть определенный порядок вещей, который не будет нарушать настоящий патриот Украины".

"Есть определенны порядок вещей, который не будет нарушать настоящий патриот Украины и Билецкий (лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, - ред) в том числе... Порядок вещей такой: эта территория объявлена "желтой зоной" и там не могут находиться люди с оружием. Эти патриоты, которые там находятся, выполнили требования и вывезли оружие", - подчеркнул глава МВД.

"Они стоят там не просто с оружием, а с собственным легальным охотничьим оружием. Стояли! Не нарушая ничего, так как там не было объявлено "желтой зоны". Сейчас там объявлена "желтая зона" и было требование сдать оружие. Они его сдали и, как граждане Украины, могут находиться там абсолютно легально", - добавил Аваков.

Напомним, 25-26 октября президент Владимир Зеленский находился с визитом в Луганской области. Будучи в Золотом, он узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные люди - представители "Национального корпуса", которые выступают против разведения сил в этом месте.

Зеленский попросил их вывезти оружие из населенного пункта, и на следующий день полиция заверила, что это было сделано.

Утром 28 октября к бойцам в Золотое приехала полиция. Замглавы НПУ Вадим Троян объяснил приезд правоохранителей "обычной проверкой" и заверил, что представителей "Нацкорпуса" не будут выгонять из Золотого.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также