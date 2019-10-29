Богдан заверил, что не занимается вопросами, связанными с Приватбанком

"Я отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений".

Глава Офиса президента Андрей Богдан заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я - да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по "Привату", - сказал глава ОП.

На вопрос как давно он общался со своим бывшим клиентом, бизнесменом Игорем Коломойским, Богдан ответил, что с ним "иногда общается". При этом глава ОП отметил, что у него с Коломойским "разные взгляды на события, которые происходят в парламенте".

"Например, иногда наши взгляды совпадают. Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский", - добавил Богдан.

Напомним, Богдан осуществлял юридическое сопровождение кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского, а также был личным адвокатом Коломойского. В мае Богдан объявил, что больше не является адвокатом олигарха.

18 декабря 2016 года правительство Украины, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого финучреждения и влило в его капитал более 155 млрд гривен.

Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.