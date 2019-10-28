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Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря

Правительство провело выездное заседание в Мариуполе.

Кабмин усилил безопасность в акватории Азовского моря

Кабинет министров на своем выездном заседании в Мариуполе принял ряд решений по усилению безопасности граждан.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство, в частности, усилило безопасность мореплавания в акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту г. Мариуполя территории к водному пространству, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин поручил ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсона в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар".

Правительство также определило порядок добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество Украины с НАТО, добавили в Кабмине.

Ранее сообщалось, что Кабмин предложил выделить 300 млн грн на жилье для переселенцев и ветеранов.

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