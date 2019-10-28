Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" , которое проходит в строгой конфиденциальности, ругал депутатов за плохую дисциплину.

Об этом LB.ua сообщил источник с заседания фракции.

"Заседание фракции «Слуга народа» продолжатся уже больше больше двух часов. Первые 40 минут на заседании был президент Владимир Зеленский. Изначально он ругал нас за плохую дисциплину. Мол, многие опаздывали к назначенному времени сборов - на 19:00 в "Парковом". С ним был Андрей Богдан и Трофимов (прим.: глава и зам Офиса президента, - ред.). В начале «спича» президента была «тёплая ванна», он рассказывал нам о своей поездке в Золотое. Но затем президенту были заданы нескольких жестких вопросов от самих депутатов", - отметил источник.

В первую очередь, со слов собеседника, на закрытом заседании фракции была поднята тема недавнего громкого скандала с финансовым комитетом (прим.: о возможном подкупе 11 членов комитета, - ред.).

"Вопросы прозвучали от депутатов Александра Дубинского и Ольги Василевской. Президент вновь напомнил им о требовании пройти тест на полиграфе. Звучало это в риторике так: «пусть все наши враги выкусят эту историю в итоге». Могу сказать, что все это переросло в настоящую ругань. И члены комитета, заочно обвинённые в том, что взяли деньги (прим.: за якобы не голосование за рекомендацию к принятию Радой законопроектов «против площадок Яценко», - ред.), теперь готовы идти к руководству парламента и просить отставки главы финкомитета, нардепа Гетьманцева. Эти депутаты настроены категорично и непримиримо", - продолжил депутат.

Второй вопрос президенту, по его информации, поставил депутат "Слуги народа" Максим Бужанский. "А именно, относительно скандала с экс-руководителем "Правого сектора" Сергеем Стерненко. И о роли генпрокурора Рябошапки в этом вопросе", - добавил он.

После отъезда президента, как рассказал депутат, "заседание фракции продолжил Трофимов, где обсуждались вопросы региональной политики и назначения глав РГА, ведь мажоритарщики повсеместно бунтуют против", - подчеркнул он.

Что же касается вопроса о возможном лишении депутатских полномочий нардепа "Слуги народа" Вячеслава Медяника, учитывая недавний скандал с появлением его переписки в сети, "то нам на фракции сообщили, что вопрос снят. Депутат прошёл полиграф и чист".

"На данный момент заседание фракции все ещё продолжается", - рассказал депутат с места событий.

Как сообщалось, СМИ сфотографировали телефонную переписку "слуги народа" Вячеслава Медяника на заседании Верховной Рады. В ней он обещал абоненту, названному "Саша Яровой", поговорить по "сахару" и "океану" с заместителем генпрокурора Руслана Рябошапки Виктором Трепаком. Глава САП Назар Холодницкий подтвердил, что его ведомство расследует переписку Медяника.

Напомним, Сергей Стерненко - бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе.

24 мая 2018 года на Стерненко было совершено нападение, в результате которого он смертельно ранил ножом нападавшего на него человека.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство". Теперь нападающие на Стерненка признаны потерпевшими.