Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком поблагодарил банк за поддержку Украины и пригласил ЕИБ приобщиться к реализации инфраструктурных проектов, в частности, направленные на восстановление дорог на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Зеленский отметил, что у власти большие надежды по развитию страны. По его словам, новое правительство прилагает для достижения этой цели максимум усилий.

Фото: president.gov.ua

"У нас действительно очень большие ожидания. Хотим расти больше, чем запланировано. Наш консервативный прогноз роста экономики на следующий год - 3,7%. Но мы стремимся к более быстрому росту", - подчеркнул он.

По словам президента, чтобы такой рост стал возможным, правительство и парламент разработали ряд законопроектов, и уже за первые месяцы работы нового состава Верховной Рады народные депутаты приняли закон о концессии, дерегуляционные законы и разблокировали приватизации государственных предприятий.

Он сказал, что разработанные правительством и принятые Верховной Радой законы помогут привлечь инвестиции в инфраструктуру.

Президент Украины подчеркнул, что один из главных приоритетов работы - это инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры. Поэтому Украина заинтересована в совместных проектах с ЕИБ, направленных на восстановление инфраструктуры и строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, на развитие аграрного сектора и поддержку малого и среднего бизнеса.

Зеленский отметил, что сейчас портфель проектов Европейского инвестиционного банка в Украине достиг 5,9 млрд евро, и есть потенциал к его увеличению.