Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Гудаком поблагодарил банк за поддержку Украины и пригласил ЕИБ приобщиться к реализации инфраструктурных проектов, в частности, направленные на восстановление дорог на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Зеленский отметил, что у власти большие надежды по развитию страны. По его словам, новое правительство прилагает для достижения этой цели максимум усилий.
"У нас действительно очень большие ожидания. Хотим расти больше, чем запланировано. Наш консервативный прогноз роста экономики на следующий год - 3,7%. Но мы стремимся к более быстрому росту", - подчеркнул он.
По словам президента, чтобы такой рост стал возможным, правительство и парламент разработали ряд законопроектов, и уже за первые месяцы работы нового состава Верховной Рады народные депутаты приняли закон о концессии, дерегуляционные законы и разблокировали приватизации государственных предприятий.
Он сказал, что разработанные правительством и принятые Верховной Радой законы помогут привлечь инвестиции в инфраструктуру.
Президент Украины подчеркнул, что один из главных приоритетов работы - это инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры. Поэтому Украина заинтересована в совместных проектах с ЕИБ, направленных на восстановление инфраструктуры и строительство дорог в Донецкой и Луганской областях, на развитие аграрного сектора и поддержку малого и среднего бизнеса.
Зеленский отметил, что сейчас портфель проектов Европейского инвестиционного банка в Украине достиг 5,9 млрд евро, и есть потенциал к его увеличению.