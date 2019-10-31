С начала суток боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе, один военнослужащий ранен

В штабе ООС напомнили, что третьи сутки продолжается процесс разведения сил и средств.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела: вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного на Приазовье и Новоселовки Второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" также зафиксировано четыре обстрела: неподалеку Светлодарска - из автоматических гранатометов; дважды неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов; возле Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Третьи сутки продолжается процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции", - добавили в штабе.

Напомним, ранее российское МЧС сообщило, что 31 октября на оккупированную часть украинского Донбасса въехал 89-й "гуманитарный конвой". Через такие "гумконвои" РФ поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.