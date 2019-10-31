РФ заявила о доставке 89-го "гумконвоя" в ОРДЛО

В МЧС РФ утверждают, что на оккупированные территории доставили 550 тонн детских продуктовых наборов.

Российское Министерство по вопросам ЧС сообщило, что 31 октября на оккупированную часть украинского Донбасса въехала 89-й "гумконвой". Об этом сказано в сообщении ведомства.

Указано, что "автомобили доставили более 550 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и детские консервы".

Напомним, РФ незаконно отправляет "гумконвои" на оккупированный Донбасс с 2014 года. Официальный Киев неоднократно заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют ни украинские пограничники и таможенники, ни представители МККК. Также было установлено, что Россия через "гумконвои" поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.

В декабре 2018 года отправка "гумконвоев" была приостановлена. В марте 2019 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявил, что РФ продолжит направлять "гуманитарную помощь" на оккупированный Донбасс, "исходя из реальных потребностей".

Ночью 17 октября 2019 года из РФ проследовал очередной "гумконвой" состоящий из 36 грузовиков. Российская сторона заявила, что в фурах якобы перевозили детские продуктовые наборы. После этого украинский МИД направил РФ ноту протеста и призвал придерживаться взятых на себя обязательств.