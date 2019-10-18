МИД направил России ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" в ОРДЛО

" Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств".

Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту протеста из-за очередной отправки грузовиков с "гуманитарным грузом" на оккупированную часть Донбасса.

Об этом сообщила спикер МИДа Катерина Зеленко в своем микроблоге Twitter.

"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м "псевдогуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств", - написала она.

Напомним, 17 октября из РФ через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на территорию Украины проследовал так называемый "гуманитарный конвой" состоящий из 36 грузовиков. Российская сторона заявила, что в фурах якобы перевозили детские продуктовые наборы.

Россия незаконноо отправляет "гумконвои" на оккупированный Донбасс с 2014 года. Официальный Киев неоднократно заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют ни украинские пограничники и таможенники, ни представители МККК. Также было установлено, что Россия через "гумконвои" поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.

Отметим, что в декабре 2018 года отправка "гумконвоев" была приостановлена. В марте 2019 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявил, что РФ продолжит направлять "гуманитарную помощь" на оккупированный Донбасс, "исходя из реальных потребностей".