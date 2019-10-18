Адвокат отрицает наличие новых дел против Пашинского

"Ни один прокурор нам не сообщал о каком-то своем желании провести с Пашинским те или иные следственные действия".

Адвокат Сергея Пашинского Андрей Федур заявил, что его подзащитный не имеет никакого статуса в уголовных процессах, о которых говорил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Об этом он сказал после заседания суда по обжалованию меры пресечения Пашинскому, передает корреспондент LB.ua.

"Рябошапка вчера заявил, что есть какие три уголовных производства, которые могут касаться Пашинского. А что значит касаться? Каков его статус в уголовных процессах? А никакого статуса в этих уголовных производствах у Пашинского нет. Ни один прокурор нам не сообщал о каком-то своем желании провести с Пашинским те или иные следственные действия. Мне жаль, что у нас меняются генеральные прокуроры ... Единственное, что на Резницкой не меняется, это, пожалуй, металлические грабли, по каким они постоянно скачут ", - сказал Федур.

"Я глубоко убежден, что Рябошапка никогда в жизни не сможет доказать в рамках этого уголовного производства умысла у Сергея Пашинского причинения тяжких телесных повреждений Химикусу. Вы можете это расценивать как мой вызов генеральному прокурору. Если бы ему удалось это доказать впервые в жизни (таких дел я вел много), то я сниму перед ним шляпу и признаю, что я погорячился. Я способен признавать свою вину. Но я убежден, что он этого никогда не докажет", - подчеркнул адвокат.

Он также отметил, что никаких жалоб относительно условий содержания в СИЗО у Пашинского нет. Вместе с тем, по его мнению, угроза жизни его подзащитного, сохраняется.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Пашинского до 4 декабря. Ему вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Бывший глава ВР Андрей Парубий и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов попросили суд отдать Пашинского им на поруки. Кроме того, за него готовы поручиться еще 10 человек. 18 октября Апелляционный суд Киева оставил Пашинского под стражей.

Накануне генпрокурор Рябошапка допустил, что Пашинскому предъявят еще три подозрения.