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Суд оставил Пашинского под стражей

Апелляционное рассмотрение продлилось два дня.

Фото: Макс Левин

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Сергея Пашинского. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Суд оставил без изменений постановление Печерского райсуда.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Заседание было продолжением вчерашнего, где стороны выясняли адрес Государственного бюро расследования. Этот факт важен ввиду того, к подсудности какого суда предстоит рассмотрение ходатайства о мере пресечения, в частности, Сергею Пашинскому.

По словам его адвоката Андрея Федура, несмотря на то, что адрес ГБР в реестре физических и юридических лиц значится как Грушевского 12/2, однако, это - здание правительства. Фактически ГБР (в том числе следователи) находятся в здании по адресу Петлюры 15. По словам Федура, ходатайство относительно Пашинского должно было рассматриваться в Шевченковском райсуде Киева, а не в Печерском.

Прокурор настаивал на информации из реестра физических и юридических лиц.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Кроме того, защита просила поручительства для Пашинского, но сторона обвинения возражает против этого, ссылаясь на справку Государственной пограничной службы. Однако, адвокат ее не видел.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского до 4 декабря. Ему вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Генпрокурор Руслан Рябошапка допустил, что Пашинскому предъявят еще три подозрения. 

Экс-нардеп Мустафа Найем сообщил, что уголовные дела по Пашинскому касаются фактов хищения средств в оборонной сфере. Кроме Пашинского, в них фигурирует бывший нардеп Иван Винник.

Следователи НАБУ расследуют исполнение государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт", незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета "Верба" и закупки по завышенным ценам бронемашин Oncilla польской компании Mista.

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