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Парубий и Турчинов попросили суд отдать Пашинского им на поруки

Коме них, за Пашинского поручилось еще 10 человек.

Парубий и Турчинов попросили суд отдать Пашинского им на поруки
Фото: Макс Левин

Бывший глава ВР Андрей Парубий и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов попросили суд отдать им на поруки бывшего депутата Рады от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского.

Кроме того, за Пашинского также поручились еще 10 человек: депутаты Рады Михаил Бондарь, Николай Княжицкий ("Европейская солидарность"), экс-депутаты Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Елена Масорина, Максим Бурбак ("Народный фронт") и экс-депутат Константин Бондарев ("Батькивщина") и экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов.

Все поручители присутствовали в зале заседания, при этом Бондарь явился в суд примерно через 3,5 часа после начала заседания. Нардепы передали суду соответствующие документы.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского до 4 декабря. Ему вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

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Источник: "Украинские новости"
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