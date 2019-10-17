Юлия Светличная стала спикером форума женщин-политиков в ООН

В своей речи глава ХОГА выделила тенденции развития современной Украины и рост роли женщин в государственном управлении и местном самоуправлении.

Глава ХОГА Юлия Светличная стала спикером форума «Участие женщин-политиков в местном самоуправлении», который проходит в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Приглашение в качестве спикера этого авторитетного мероприятия говорит о внимании и доверии со стороны международных партнеров к нашим действиям в Харьковской области, а также о том, что положительные тенденции в развитии региона не остались без внимания мирового сообщества», - отметила Юлия Светличная.

В своей речи глава ХОГА выделила тенденции развития современной Украины и рост роли женщин в государственном управлении и местном самоуправлении. Юлия Светличная отметила ключевые требования, которые выдвигает молодое поколение украинцев.

«Какой хочет видеть свою страну молодое поколение украинцев? Безусловно, это общество равных возможностей. Это отлаженная система социальных лифтов, не имеющая негативных фильтров. В том числе, по гендерному признаку», - сказала глава ХОГА.

Она представила участникам мероприятия потенциал Харьковской области и отдельно рассказала о мерах, предпринимаемых на Харьковщине для решения различных проблем по развитию региона.

Также важной темой дискуссии были вопросы по расширению международного сотрудничества, социальные и гуманитарные программы, политическое и экономическое развитие. Юлия Светличная подчеркнула, что процветающее государство возможно при условии свободной экономики и ограничения монополий. И именно это сейчас - важнейшая задача для экономического развития Украины.

Как Вице-президент Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета Европы, Юлия Светличная представила участникам мероприятия эффективные примеры взаимодействия различных стран с Советом Европы по решению различных проблем и улучшению взаимного сотрудничества