Рада приняла законопроект о верификации соцвыплат

Проверка будет проходить по госреестрам в автоматическом режиме.

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект о верификации и мониторинге государственных соцвыплат (пенсии, помощи, льготы, субсидии, стипендии, другие).

За соответствующий законопроект №1231 проголосовали 249 депутатов.

Верификация предполагает сбор и проверку достоверности информации, которая подается для назначения соцвыплат, из государственных реестров в автоматическом режиме. Орган, который осуществляет верификацию, сможет получать паспортные данные получателя помощи, информацию о зарегистрированном и фактическом месте проживания, случаях пересечения границы и въезда/выезда на оккупированную территорию, идентификационный код, данные о банковских счетах.

Также законопроектом определены подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

Порядок осуществления верификации и мониторинга госвыплат устанавливается Кабинетом Министров.

При этом орган по верификации уполномочен пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими техническими средствами.

Напомним, процесс верификации соцвыплат начался еще в декабре 2015 года, когда Минфину дали допуск к банковской тайне, но без особого успеха из-за конфликта между министерствами и проблем с разрозненностью государственных реестров.

В 2018 году Конституционный суд временно запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат, в связи с чем пришлось менять редакцию одного из пунктов Бюджетного кодекса.