Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
Вилкула и Колесникова отправили под суд
Вилкула и Колесникова отправили под суд
В Кремле назвали "неожиданной идеей" предложение распустить "ЛДНР"
В Кремле назвали "неожиданной идеей" предложение распустить "ЛДНР"
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Що військові думають про розведення сил?
Що військові думають про розведення сил?
Во взломанной почте консультанта Путина обнаружили "план борьбы с Навальным", - The Insider
Во взломанной почте консультанта Путина обнаружили "план борьбы с Навальным", - The Insider
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Гражданин Вьетнама по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в Одесском политехе
Гражданин Вьетнама по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в Одесском политехе
Австрийская компания отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций
Австрийская компания отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций
ГлавнаяПолитика

Рада приняла законопроект о верификации соцвыплат

Проверка будет проходить по госреестрам в автоматическом режиме.

Рада приняла законопроект о верификации соцвыплат
Фото: Судебно-юридическая газета

Верховная Рада в четверг приняла во втором чтении и в целом законопроект о верификации и мониторинге государственных соцвыплат (пенсии, помощи, льготы, субсидии, стипендии, другие).

За соответствующий законопроект №1231 проголосовали 249 депутатов.

Верификация предполагает сбор и проверку достоверности информации, которая подается для назначения соцвыплат, из государственных реестров в автоматическом режиме. Орган, который осуществляет верификацию, сможет получать паспортные данные получателя помощи, информацию о зарегистрированном и фактическом месте проживания, случаях пересечения границы и въезда/выезда на оккупированную территорию, идентификационный код, данные о банковских счетах.

Также законопроектом определены подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

Порядок осуществления верификации и мониторинга госвыплат устанавливается Кабинетом Министров.

При этом орган по верификации уполномочен пользоваться Национальной системой конфиденциальной связи и другими техническими средствами.

Напомним, процесс верификации соцвыплат начался еще в декабре 2015 года, когда Минфину дали допуск к банковской тайне, но без особого успеха из-за конфликта между министерствами и проблем с разрозненностью государственных реестров.

В 2018 году Конституционный суд временно запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат, в связи с чем пришлось менять редакцию одного из пунктов Бюджетного кодекса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также