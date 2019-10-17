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В МВД вручили госнаграды лучшим солдатам и офицерам

Аваков призвал беречь доверие граждан к полиции и НГУ.

Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков в четверг вручил государственные награды лучшим солдатам и офицерам.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Уважаемые солдаты и офицеры, сегодня имею честь от имени Украины вручить вам государственные награды. Каждый из вас работает в очень непростых условиях, работает в очень агрессивной среде. Каждый день нацгвардейцы и пограничники защищают нашу землю и наши границы. Каждый день спасатели и полицейские спасают сотни жизней граждан. Каждый день есть место для вашего профессионального труда и вашего подвига. Сегодня здесь лучшие солдаты и офицеры. Я горжусь тем, что украинцы имеют доверие к вам, к каждому. Имеют доверие к полиции, гвардейцам, спасателям и пограничникам. Более 50%. Это большая цифра. И это наша ответственность, это ваша заслуга, и подвести нельзя", - сказал он.

Министр вручил ордены "За мужество", ордены Данила Галицкого, медали "За безупречную службу", "За воинскую службу Украине", "Защитнику Отечества", "За труд и доблесть" и "За спасенную жизнь".

В церемонии приняли участие также глава Национальной гвардии Николай Балан, глава ГосЧС Николай Чечеткин, глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

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