МВД поможет обжаловать решение по делу нацгвардейца Маркива

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что готово помочь обжаловать в апелляционном суде решение по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы. Об этом МВД сообщило у себя на фейсбуке.

"Вчера суд присяжных опубликовал мотивационную часть приговора по делу Виталия Маркива. Сейчас Министерство внутренних дел получило решение суда и работает над его переводом", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что МВД приложит все усилия для восстановления справедливости и освобождения нацгвардейца.

"Позиция МВД остается неизменной: обвинения Виталия Маркива – абсурдны", - подчеркнули в МВД.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе, к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Сообщалось, что Украина обжалует приговор и будет добиваться оправдания украинца. Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИДа и ГПУ срочно заняться возвращением Маркива в Украину.

Накануне итальянский адвокат Виталия Маркива призвал украинские власти и СМИ развернуть серьезную информационную кампанию и рассказывать правду о процессе над нацгвардейцем.