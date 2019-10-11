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Правоохранители разоблачили группировку, которая держала в рабстве 30 человек

Пострадавшие жили в бараках на территории бывшей женской колонии.

10 октября полицейские Днепропетровской и Одесской области задержали членов группировки, которые с 2018 года завербовали в трудовое рабство около 30 человек. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

По подозрению в торговле людьми, правоохранители задержали двух человек: 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Они искали и вербовали людей для дальнейшей трудовой эксплуатации. Кроме того, подозреваемые следили за содержанием завербованных и контролировали их работу.

Фото: npu.gov.ua

Установлено, что группировка выбирала людей, находящихся в трудном материальном положении. Им обещали высокую зарплату, социальный пакет и комфортные условия труда в Одесской области.

Вместо этого, злоумышленники заставляли людей тяжело работать на сельскохозяйственных угодьях по 12-13 часов. За любую ошибку людей жестоко наказывали - били или лишали пищи. Пострадавшие проживали в бараках на территории бывшей женской колонии-поселения в Овидиопольском районе за высоким забором. Комплекс зданий находился под круглосуточной охраной, в том числе с использованием собак.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент полиция завершает документирование преступной деятельности других членов группы. Решается вопрос о задержании всех причастных к преступлению лиц. Расследование велось при содействии Министерства социальной политики.

В действиях подозреваемых усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве будут судить 12 участников группировки, которая несколько лет удерживала в рабстве около сотни человек, принуждая их к тяжелому труду в Одесской области. Пострадавшие тоже жили в бараках, они постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников этих бараков.

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