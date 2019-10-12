Защита Пашинского обжаловала его арест

Дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Защита бывшего народного депутата Сергея Пашинского обжаловала решение о его аресте. Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Апелляционную жалобу адвокаты подали 11 октября. Ее будет рассматривать коллегия в составе судей Татьяны Росик, Николая Ященко и Татьяны Фрич.

Дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал экс-нардепа Сергея Пашинского до 4 декабря 2019 года.

Ему вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.