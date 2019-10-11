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До сих пор не ясно, как именно было возобновлено дело Пашинского, - юрист

Экс-депутат арестован без права залога на два месяца.

До сих пор не ясно, как именно было возобновлено дело Пашинского, - юрист
Фото: Lb.uа

В деле об аресте экс-депутата Сергея Пашинского до сих пор нет ответа на вопрос, как именно было возобновлено дело и были ли основания для избрания безальтернативной меры пресечения для политика. Об этом в своей колонке на «Лига» пишет адвокат юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» Антон Прийма.

Юрист отмечает, что согласно уголовно-процессуальному закону, «не так уж и просто иногда отменить процессуальное решение органа досудебного расследования. Особенно, если данное решение было принято с учетом законных требований и интересов лиц, а именно участников данного инцидента».

По его словам, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины жалоба на постановление о закрытии уголовного производства может быть подана в течение десяти дней со дня получения лицом ее копии (ч. 1 ст. 304 УПК Украины). Адвокат добавляет, что законодательство предусматривает четкий и ограниченный механизм исключений подачи жалобы в случае пропуска срока.

Напомним, постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных преступлений была принята Генпрокуратурой 26 июля 2017.

7 октября 2019 Печерский районный суд Киева избрал Сергею Пашинскому мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 4 декабря, без возможности залога.

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