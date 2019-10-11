На создание условий для выборов на Донбассе могут уйти десятки лет, - замглавы МИД

"Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно?"

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар считает, что па создание условий для выборов на Донбассе могут понадобиться десятки лет.

Об этом он сказал 10 октября в Херсоне в рамках проекта "Диалоги об Украине", пишет "Укринформ".

"Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те, выдуманные ими", - отметил Боднар.

По его словам, это означает, что до момента выборов "мы можем идти и десятки лет, и это надо понимать".

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

В начале октября Верховная Рада назначил новый состав Центризбиркома, в котором большинство было назначено по квоте "Слуги народа".