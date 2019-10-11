Зеленский сегодня посетит Одесскую область

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, посетит с рабочим визитом Одесскую область.

Об этом сообщается на сайте Одесской ОГА.

"11 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Одесскую область", - говорится в сообщении.

Во время вчерашнего пресс-марафона Зеленский также анонсировал свой визит в Одесскую область, чтобы представить нового главу облгосадминистрации.

Напомним, с момента прихода к власти Зеленский назначил новых глав ОГА чуть более чем в половине областей.

Ранее Кабмин согласовал также новых губернаторов Тернопольской и Одесской областей. Так, Одесскую область возглавит Максим Куцый. Он конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).