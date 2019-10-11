Зеленский определился с послом Украины в США

При этом ни фамилии, ни сроков назначения глава государства не назвал.

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатурой посла Украины в США.

Об этом он сказал на пресс-марафоне.

"Человек избран, человек профессиональный, дипломат, который очень хорошо знает США", - сказал Зеленский.

При этом он не назвал его фамилию.

Назначение посла состоится в ближайшее время, однако точных сроков Президент не уточнил.

Напомним, в интервью LB.ua бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил об отказе от должности посла Украины в США.

19 июля Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого.