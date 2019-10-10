Зеленский опроверг информацию о требовании министра энергетики США уволить Коболева

Президент Владимир Зеленский отрицает информацию о требовании министра энергетики США Рика Перри уволить председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона.

В октябре агентство Associated Press по результатам проведенного расследования сообщило о попытке группы американских бизнесменов сместить Коболева с должности предправления "Нафтогаза" и что в мае в ходе встречи с Зеленским Перри предложил ему провести изменения в составе набсовета НАК.

Сам министр отрицал эту информацию.

Ранее Associated Press сообщило, что американские бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Флориды Гарри Сарджент III хотели сместить главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Высокопоставленный источник в "Нафтогазе" заявил, что за попыткой сменить главу "Нафтогаза" мог стоять сам Коболев. По его словам, глава "Нафтогаза" конфликтовал с Гройсманом и мог лоббировать лояльного преемника.

Как сообщалось, в марте Кабинет министров продлил контракт с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым на 1 год.