Зеленский заявил о неприемлемости автономии Донбасса, но допускает "гуманитарные компромиссы"

Президент Владимир Зеленский заявил, что в тексте законопроекта об особенностях местного самоуправления на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей не может идти речь об автономии Донбасса, но он готов обсуждать определенные гуманитарные вопросы.

Об это он заявил на пресс-марафоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается закона об особом статусе - мы не можем в этом законе говорить об автономии. Главное сейчас говорить о том, что мы не можем, а не то, что мы можем. Я знаю, что там есть гуманитарные вопросы, будут также обсуждаться вопросы языка - чтобы у них (Донбасса, - ред.) был статус русского языка как регионального. Я думаю, что есть много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что поскольку нет готового текста законопроекта, то говорить о том, на какие компромиссы готова Украина, преждевременно.

"Я знаю, что раньше было много условий к закону об особом статусе, но они сами собой решаться из-за того, что мы как страна решили идти путем децентрализации", - добавил Зеленский.

Напомним, в апреле прошлого года глава МВД Арсен Аваков представил свой план по мирному возвращению Донбасса. Среди прочего, он предложил вводить миротворцев ООН на оккупированную территорию поэтапно. После этого, считает министр, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям, чтобы они восстанавливались опережающими темпами.

1 октября 2019 года в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко подчеркнул, что формула "ничего не значит" без двух еще не принятых законов.

Ранее Зеленский признал отсутствие у Украины формулы деоккупации Крыма.