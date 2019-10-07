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Пристайко: "формула Штайнмайера" ничего не значит без двух еще не принятых законов

Украина имеет запасные планы на случай провала переговоров.

Пристайко: "формула Штайнмайера" ничего не значит без двух еще не принятых законов
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" ничего не значит без двух законов, которые еще предстоит принять Верховной Раде.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Министр пожаловался на то, что общественность и эксперты слишком быстро расставили для себя все точки над і, тогда как в МИДе все еще изучают возможные последствия. "Всем уже всё известно, особенно людям, которые выступают против нее, и на телевидении и в газетах", - сказал Пристайко.

"Формула Штайнмайера сама по себе не значит ничего, пока нет закона о проведении выборов и закона об особом статусе. Самая важна точка - какими будут эти законы. Сама формула только объясняет, каким образом они будут применяться", - добавил министр.

Он добавил, что эти законы еще предстоит утвердить депутатам, и только после этого станет понятным, насколько "формула Штайнмайера" приемлема для всех сторон.

"Пока не будет известно, какие красные линии и какие возможности для компромисса есть у наших депутатов, сложно говорить о том, каким будет результат", - сказал он.

"Что касается того, есть ли у нас планы B, C и D, они есть, но очевидно, что мы не будем о них говорить, пока есть та возможность, которая будет обсуждаться лидерами в нормандской четверке", - добавил министр.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию  так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

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