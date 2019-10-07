Пристайко: "формула Штайнмайера" ничего не значит без двух еще не принятых законов

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" ничего не значит без двух законов, которые еще предстоит принять Верховной Раде.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Министр пожаловался на то, что общественность и эксперты слишком быстро расставили для себя все точки над і, тогда как в МИДе все еще изучают возможные последствия. "Всем уже всё известно, особенно людям, которые выступают против нее, и на телевидении и в газетах", - сказал Пристайко.

"Формула Штайнмайера сама по себе не значит ничего, пока нет закона о проведении выборов и закона об особом статусе. Самая важна точка - какими будут эти законы. Сама формула только объясняет, каким образом они будут применяться", - добавил министр.

Он добавил, что эти законы еще предстоит утвердить депутатам, и только после этого станет понятным, насколько "формула Штайнмайера" приемлема для всех сторон.

"Пока не будет известно, какие красные линии и какие возможности для компромисса есть у наших депутатов, сложно говорить о том, каким будет результат", - сказал он.

"Что касается того, есть ли у нас планы B, C и D, они есть, но очевидно, что мы не будем о них говорить, пока есть та возможность, которая будет обсуждаться лидерами в нормандской четверке", - добавил министр.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.