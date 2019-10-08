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Посол ОБСЕ считает, что людям на Донбассе важнее мир, а не его условия

"Люди мне говорят: единственное, что мы от вас хотим - принесите наконец мир".

Посол ОБСЕ считает, что людям на Донбассе важнее мир, а не его условия
Мартин Сайдик
Фото: EPA/UPG

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает, что для жителей Донбасса самым важным является мир, а на каких условиях он будет – это второстепенный вопрос.

Об этом, как передает "Укринформ", он сказал во время международного форума Salzburg Europe Summit.

"В следующую среду я снова поеду на Донбасс. И не только на Донбассе я слышу лишь одно, люди мне говорят (а меня уже знают из телевизора), люди приходят и говорят: единственное, что мы от вас хотим — принесите наконец мир, принесите наконец мир. И это я слышу как на подконтрольных правительству в Киеве районах, так и в ОРДЛО, то есть в сепаратистских районах – люди приходят и говорят: спасибо за то, что вы сделали, работайте и дальше. Самое важное, что мы хотим иметь — это мир. А на каких условиях будет этот мир – это уже второстепенное. Важнее всего – мир", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

По его мнению, в последнее время ситуация вокруг урегулирования конфликта на Донбассе была обнадеживающей.

В частности, это касается сооружения временного обходного моста в Станице Луганской и начала ремонта основного разрушенного пешеходного моста, а также утверждение текста так называемой "формулы Штайнмайера" – "важного политического требования, которое всегда поднималась со стороны Москвы, но также со стороны так называемых "отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

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