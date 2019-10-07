ВАКС приступил к делу пойманного на взятке киевского судьи

Дан ход делу НАБУ, переданному в суд год назад.

Высший антикоррупционный суд 7 октября провел подготовительное заседание по делу бывших судей Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака и Александра Билыка.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Дело назначено к рассмотрению по сути, ближайшее заседание состоится 29 октября.

Напомним, в апреле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро и СБУ задержали на взятке судью Голосеевского суда столицы в момент получения им части неправомерной выгоды в размере тысячи долларов.

По версии следствия, судья Новак хотел 8 тысяч долларов за удовлетворение гражданского иска (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса), ему также предъявили обвинение в незаконном ношении оружия (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса). Бывший судья Билык назван посредником в получении взятки, его действия квалифицированы по ч.ч.4, 5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

В октябре 2018 года дело было передано в суд.

В сентябре 2019 года Высший совет правосудия уволил Новака с должности судьи.