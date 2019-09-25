Высший совет правосудия уволил пойманного на взятке киевского судью Новака

Высший совет правосудия (ВСП) уволил обвиняемого в коррупции судью Голосеевского районного суда Киева Андрея Новака.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета.

На заседании 24 сентября ВСП принял решение уволить Новака с должности судьи в соответствии с решением второй дисциплинарной палаты от 15 апреля.

Установлено, что Новак требовал денежное вознаграждение за принятие судебного решения в пользу истца.

Напомним, в апреле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро и СБУ задержали на взятке судью Голосеевского суда столицы в момент получения им части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов.

С ним также был задержан посредник, который передал деньги, - бывший судья Билык.

По версии следствия, Новак вымогал 8000 долларов за удовлетворение гражданского иска о восстановлении на работе и выплате компенсации гражданину в размере 1,5 млн грн. Он был задержан при получении последней части взятки.

При задержании у Новака изъяли боевой пистолет, а у Билыка кокаин.

Стоит отметить, что Александр Билык - один из "майдановских" судей. Он принял решение об аресте девяти участников Автомайдана за участие в поездке в Межигорье.