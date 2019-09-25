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Антикоррупционный суд отказался заочно арестовать родного брата Каськива

Антикоррупционный суд отказался заочно арестовать родного брата Каськива

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась заочно взять под стражу Александра Каськива, родного брата бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Об этом говорится в судебных материалах.

2 сентября Соломенский районный суд рассмотрел ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте брата Каськива и отказал в его удовлетворении.

Отказ мотивирован тем, что подозреваемый не находится в международном розыске, поскольку отсутствуют сведения о получении Национальным центральным бюро Интерпола постановления об объявлении его в розыск, а также отсутствуют сведения о принятии решения Генеральным секретариатом Интерпола или НЦБ Интерпола об объявлении брата Каськива именно в международный розыск.

На данное решение САП подала апелляционную жалобу, которую 19 сентября рассмотрел Антикоррупционный суд.

Вышестоящий суд также решил отказать в заочном аресте брата Каськива.

В сентябре 2018 года Каськива объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро по подозрению в хищении средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами ГП "Государственная инвестиционная компания" на сумму 259 млн грн. В марте 2019 года Интерпол объявил брата Каськива в розыск с "красной картой".

Каськива-младшего подозревают в соучастии в присвоении и растрате имущества.

В ходе следствия установлено, что в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн гривен для реализации ряда национальных проектов. В частности, речь идет о проектах "Качественная вода", предусматривающем установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине.

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Источник: "Українські новини"
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