Антикоррупционный суд отказался заочно арестовать родного брата Каськива

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась заочно взять под стражу Александра Каськива, родного брата бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Об этом говорится в судебных материалах.

2 сентября Соломенский районный суд рассмотрел ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте брата Каськива и отказал в его удовлетворении.

Отказ мотивирован тем, что подозреваемый не находится в международном розыске, поскольку отсутствуют сведения о получении Национальным центральным бюро Интерпола постановления об объявлении его в розыск, а также отсутствуют сведения о принятии решения Генеральным секретариатом Интерпола или НЦБ Интерпола об объявлении брата Каськива именно в международный розыск.

На данное решение САП подала апелляционную жалобу, которую 19 сентября рассмотрел Антикоррупционный суд.

Вышестоящий суд также решил отказать в заочном аресте брата Каськива.

В сентябре 2018 года Каськива объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро по подозрению в хищении средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами ГП "Государственная инвестиционная компания" на сумму 259 млн грн. В марте 2019 года Интерпол объявил брата Каськива в розыск с "красной картой".

Каськива-младшего подозревают в соучастии в присвоении и растрате имущества.

В ходе следствия установлено, что в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн гривен для реализации ряда национальных проектов. В частности, речь идет о проектах "Качественная вода", предусматривающем установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине.